OP am Montag: Frankfurt muss auf Dina Ebimbe verzichten

Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Wochen auf Stammspieler Junior Dina Ebimbe verzichten.

Wie die Hessen mitteilten, erlitt der 22-Jährige beim Heimsieg gegen Schalke 04 (3:0) am Samstag eine Verletzung an der Syndesmose und wird am Montag operiert. Über die genaue Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben.