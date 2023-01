Peinlicher Bundesliga-Rekord für Schalke! Eintracht jetzt Bayern-Jäger

Schalke blieb damit im 36. Auswärtsspiel in Folge in der Bundesliga sieglos - zuvor hatte sich S04 diese „Bestmarke“ mit dem Karlsruher SC geteilt, der zwischen 1975 und 1981 35 Mal nacheinander auf fremden Platz nicht gewinnen konnte. Der letzte Auswärtsdreier der Knappen war am 23. November 2019 beim 2:1 in Bremen.