Salihamidzic von Blind begeistert

Für die Münchner steht nach der Rückkehr aus Katar am Freitag (18.00 Uhr/FC Bayern.tv) ein Testspiel gegen Red Bull Salzburg an, bevor es eine Woche später mit dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig in der Bundesliga weitergeht. "In Leipzig erwartet uns sofort eine schwierige Aufgabe", sagte Salihamidzic, "das wird ein echtes Spitzenspiel."