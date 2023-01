Schalke: Aus für Heekeren, Pause für Kral

Schlusslicht Schalke 04 kann in der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga nicht mehr auf Torhüter Justin Heekeren setzen. Der 22-Jährige hat im rechten Knie eine Verletzung an einem Kreuzband und am Außenmeniskus erlitten. Heekeren soll nach Klubangaben "in Kürze" in Innsbruck operiert werden.