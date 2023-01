Schmid fehlt Bremen wochenlang

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss "in den kommenden Wochen" auf Mittelfeldspieler Romano Schmid verzichten. Der 22-Jährige hatte sich während des Trainingslagers in Spanien das Innenband im linken Knie leicht angerissen, wie die Hanseaten am Dienstag mitteilten. Der dreimalige österreichische Nationalspieler Schmid war bis zur WM-Pause in 14 der 15 Ligaspiele für die Grün-Weißen zum Einsatz gekommen.