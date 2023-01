"Bayern holt den besten Torwart" - viel Lob für Transfer des Schweizer Keepers von Borussia Mönchengladbach

Für Stefan Effenberg ist der langjährige Gladbacher „die logische und perfekte Lösung“. Sommer gehöre „in die absolute internationale Klasse, wenn nicht sogar Weltklasse“, schrieb Effenberg in seiner Kolumne bei t-online über den „Top-Transfer“, der dem deutschen Fußball-Rekordmeister „sofort weiterhelfen“ werde. (NEWS: Sommers Rückennummer steht fest )

Sforza überzeugt von Landsmann Sommer

Die Ablöse in Höhe von bis zu 9,5 Millionen Euro für Sommer, der in München bis 2025 unterschrieb, sei „eine Ehre. Es zeigt, dass die Bayern an ihn glauben“. Der 34-Jährige könne „das Spiel lesen wie kaum ein anderer“. Sforza ist „überzeugt, dass er es packt“. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)