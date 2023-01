Sportwetten: Bayern haushoher Favorit gegen Köln

Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München geht als haushoher Favorit ins Spiel gegen den exzellent ins neue Jahr gestarteten 1. FC Köln. Sollte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen die Domstädter gewinnen, zahlt Sportwettenanbieter bwin 12,00 Euro für zehn Euro Einsatz zurück. Ein FC-Erfolg würde 120 Euro bringen, ein Unentschieden 77,50 Euro.

Nicht so deutlich ist die Ausgangslage bei Borussia Dortmund. Das Team von Edin Terzic reist nach dem Torfestival gegen den FC Augsburg (4:3) mit einer Quote von 2,25 als leichter Favorit zum FSV Mainz 05 (Quote 2,90).