„STAHLWERK Doppelpass“ hautnah erleben: Jetzt exklusive Tickets ersteigern und Gutes tun

SPORT1 feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag - unter dem Motto #30JahreMITTENDRIN.

Seit drei Jahrzehnten ist Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform, die aus dem Deutschen SportFernsehen (DSF) hervorging, das Zuhause für alle Sport- und Fußballfans - mit zahlreichen Live-Highlights wie der Darts- und der Eishockey-WM oder dem Topspiel der 2. Bundesliga live am Samstagabend.

Das Format-Flaggschiff von SPORT1 ist seit mehr als 25 Jahren „Der STAHLWERK Doppelpass“. Und Sie können am 5. Februar beim „Dopa“ hautnah dabei sein und zudem ein handsigniertes Phrasenschwein unseres On-Air-Teams und der Talkgäste mitnehmen.

Der sonntägliche Fußballtalk ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken, macht mit ebenso leidenschaftlichen wie unterhaltsamen Diskussionen jede Woche von sich reden. Der #Dopa bietet die große Bühne für die Protagonisten des deutschen Fußballs, die in der Talkrunde mit Sportjournalisten die Fragen diskutieren, die die Fans bewegen - immer dabei das legendäre „Phrasenschwein“, das bereits Einzug in den Duden gefunden hat.

Exklusive Einblicke in den Doppelpass

Auch am Sonntag, 5. Februar, werden Moderator Florian König, Co-Moderatorin Jana Wosnitza und SPORT1 Experte Stefan Effenberg, Ex-Bayern-Kapitän und Champions-League-Sieger von 2001, gemeinsam mit einer hochkarätigen Gästerunde diskutieren.

Erleben Sie, was sich in der Sendungsvorbereitung und während der Sendung hinter den Kulissen und in der Regie abspielt. Damit aber nicht genug: Alle Talkgäste und das Moderationsteam werden ein Phrasenschwein exklusiv für Sie signieren, ein einmaliges Erinnerungsstück. Zudem besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Foto mit Moderator Florian König und Co-Moderatorin Jana Wosnitza.