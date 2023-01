Stuttgart gibt Talent Tibidi nach Frankreich ab

Tibidi war im Sommer 2021 aus dem Nachwuchsbereich des FC Toulouse nach Stuttgart gewechselt. Zu Saisonbeginn wurde er an Altach, dem Klub von Trainer Miroslav Klose, ausgeliehen. "Spieleinsatzzeit ist das, was für Alexis und seine sportliche Entwicklung momentan am meisten zählt. Dies können wir ihm in unserer aktuellen sportlichen Situation nicht bieten", sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.