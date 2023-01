Vincenzo Grifo exklusiv! Freiburg-Star verrät Erfolgsgeheimnis und nordet Ronaldo-Kritiker ein

Grifo: Ich höre immer: Deutsch-Italiener. Ich möchte mal klarstellen, dass ich nur einen italienischen Pass habe. Ich bin aber natürlich unheimlich stolz und glücklich, dass ich hier in Pforzheim aufgewachsen und zur Schule gegangen bin. Mir hat es an nichts gefehlt in meiner Kindheit. Mit Italien 2024 bei der EM in Deutschland zu spielen, das wäre natürlich ein großer Traum.