Youssoufa Moukoko: Heute Klarheit im Poker mit dem BVB!

Nach SPORT1 -Informationen ist davon auszugehen, dass es am Freitag nach wochenlangem Poker endlich zur Vertragsunterschrift kommen wird. Auch der kicker berichtet darüber.

Zuletzt hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl öffentlich erklärt, er wolle vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Sonntag Klarheit haben. So dürfte es nun auch kommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

STAHLWERK Doppelpass mit Uli Hoeneß! Am 22. Januar ab 11 Uhr LIVE im Free-TV & Stream

STAHLWERK Doppelpass mit Uli Hoeneß! Am 22. Januar ab 11 Uhr LIVE im Free-TV & Stream

Der 18 Jahre alte Moukoko wird nach SPORT1 -Informationen einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Der Stürmer bekommt künftig ein Grundgehalt von 3,5 Millionen Euro plus Prämien, dazu erhalten er und sein Berater zehn Millionen Euro Handgeld für die Unterschrift. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Moukoko war 2016 vom FC St. Pauli zum BVB gewechselt. In der laufenden Saison kommt er auf zwölf Scorerpunkte in 22 Pflichtspielen. Seine starken Leistungen zum Ende des Jahres bescherten ihm sogar eine Nominierung für die WM in Katar, wo er das frühe deutsche Aus aber auch nicht verhindern konnte.