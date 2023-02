Bayern-Besieger Gladbach enttäuscht in Mainz

Die Suche nach Konstanz geht weiter: Die Bayern-Besieger von Borussia Mönchengladbach sind eine Woche nach ihrem Überraschungscoup schmerzhaft auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke kassierte durch das 0:4 (0:1) beim FSV Mainz 05 den nächsten bitteren Rückschlag in der Fremde und stolpert weiter durch das Niemandsland der Fußball-Bundesliga.

Einmal mehr verpassten es die völlig enttäuschenden Gladbacher, erstmals in dieser Saison zwei Siege in Serie einzufahren - mehr als graues Mittelmaß scheint derzeit nicht möglich. Den Mainzern von Trainer Bo Svensson genügten eine ordentliche Leistung sowie die Treffer von Jae-Sung Lee (25.), Marcus Ingvartsen (49.), Ludovic Ajorque (72.) und Nelson Weiper (90.+3) zum dritten Sieg in Serie. Der FSV sprang zumindest für eine Nacht auf Platz sieben.