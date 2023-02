Bayerns großes Millionen-Ärgernis! Sitzt Sarr seinen Vertrag aus?

Er ist schon jetzt einer der größten Transfer-Flops in der Geschichte des FC Bayern .

Letztmals stand er vor fast einem Jahr – beim 7:1 im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Salzburg am 8. März 2022 – auf dem Platz.

FC Bayern: Kein Abnehmer für Sarr

Allerdings ist weiterhin weder ein Abnehmer in Sicht noch macht Sarr sonderlich große Anstalten, München zu verlassen – wissend, dass er woanders wohl kaum einen so gut dotierten Vertrag bekommen würde, wie an der Isar.