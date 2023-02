Bericht: Einbruch bei BVB-Leihe Thorgan Hazard in Villa nahe Dortmund

BVB-Profi Thorgan Hazard, aktuell an PSV Eindhoven ausgeliehen, ist Opfer eines Einbruchs geworden. Das berichtet die Bild am Montag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Tat soll sich am Sonntagabend in Herdecke ereignet haben, wo die Villa des 29-Jährigen steht. Die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis bestätigte in ihrer Pressemitteilung, dass es in Herdecke zu einem Einbruch gekommen sei, ohne einen Zusammenhang mit Hazard herzustellen. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)