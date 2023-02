Bundesliga: 1. FC Union Berlin – FC Schalke 04, 0:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Mit einem Doppelwechsel wollte Union frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Urs Fischer Paul Seguin und Jordan Siebatcheu für Aissa Laidouni und Kevin Behrens auf den Platz (65.). Letzten Endes wurden die Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, womit es bei der Nullnummer blieb.