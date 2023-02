Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach, 4:0 (1:0)

Jae-Sung Lee brachte den Gastgeber in der 25. Minute nach vorn. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. 32.500 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Mainz schlägt – bejubelten in der 49. Minute den Treffer von Marcus Ingvartsen zum 2:0. Ludovic Ajorque baute den Vorsprung des 1. FSV Mainz 05 in der 72. Minute aus. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Bo Svensson, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Silvan Widmer und Aymen Barkok kamen für Edimilson Fernandes und Lee ins Spiel (74.). Daniel Farke wollte die Borussia zu einem Ruck bewegen und so sollten Florian Neuhaus und Nathan Ngoumou eingewechselt für Lars Stindl und Alassane Plea neue Impulse setzen (80.). Mit Anthony Caci und Ajorque nahm Bo Svensson in der 85. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Aaron Martin Caricol und Nelson Weiper. Weiper überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den FSV (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Mainz am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gladbach.