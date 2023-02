Schiri-Boss reagiert auf Nagelsmann: Verhalten ist „abgrundtief respektlos!“

Der Wutausbruch von Julian Nagelsmann (35) in der Mixed Zone nach der Niederlage des FC Bayern in Mönchengladbach hat hohe Wellen geschlagen – auch innerhalb der Schiedsrichter-Riege.

Ermittlungsverfahren gegen Nagelsmann

Referee Tobias Welz (45) hatte sich bereits am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass zu Wort gemeldet und neben seiner Entscheidung, Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano infolge eines Zweikampfs mit Glabdach-Stürmer Alassane Pléa in der 8. Minute des Feldes zu verweisen, auch zu der Kabinen-Diskussion mit Nagelsmann nach Spielende geäußert – und sich trotz aller Emotionen versöhnlich gezeigt.

Er werde dem Bayern-Trainer bei der nächsten Begegnung „ganz normal die Hand geben“, so Welz. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Der Appell des früheren FIFA-Referees (u.a. 200 Bundesliga-Einsätze) an Nagelsmann: „Einfach mal durchatmen, innehalten und nicht immer gleich die öffentliche Bühne nutzen, um sich und seine Perspektive als die einzig richtige darzustellen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Nagelsmann keinen guten Ruf

Klartext vom Schiri-Boss! Nagelsmann soll ohnehin nicht den besten Ruf bei den deutschen Referees genießen, beschwert sich an der Seitenlinie generell sehr häufig bei den vierten Offiziellen. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Sein Vorwurf an Welz, den auch die Bayern-Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic teilen: Er hätte sich die Szene in der 8. Minute zumindest noch einmal am Monitor anschauen müssen, weil er sich im Moment des Zweikampfes zwischen Upamecano und Pléa hinter der Mittellinie befand.