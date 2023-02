Bundesliga: Baumgart-Schelte nach Fan-Chaos in Stuttgart

Klare Pleite, Probleme bei der Anreise und ein Schminkverbot im Stadion in Karnevalszeiten!

Für den 1. FC Köln war es in vielerlei Hinsicht ein Samstag zum Vergessen. Die Mannschaft von Steffen Baumgart ging beim VfB Stuttgart mit 0:3 unter und erlebte auch neben dem Platz großen Frust. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ausgerechnet zur Karnevalszeit verwehrte der VfB geschminkten Fans den Zutritt zur Mercedes-Benz Arena, was für großen Unmut in der Kölner Fanszene führte. FC-Trainer Baumgart zeigte sich überrascht von dieser Entscheidung, wie er am Sonntag bei Bild-TV klarstellte: „Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Vermummungsverbot gibt, ein Schminkverbot wäre mir neu.“