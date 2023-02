Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 19:30 Uhr)

Am Sonntag trifft Bayer auf Mainz. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Letzte Woche gewann Bayer 04 Leverkusen gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1. Damit liegt Leverkusen mit 27 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am Samstag wies der 1. FSV Mainz 05 den FC Augsburg mit 3:1 in die Schranken. Bayer hatte im Hinspiel beim FSV die Nase klar mit 3:0 vorn gehabt.