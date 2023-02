Bundesliga: Borussia Dortmund – Sport-Club Freiburg, 5:1 (1:1)

Keine 17 Minuten waren gespielt, da musste Kiliann Sildillia vom SC den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Nico Schlotterbeck brachte sein Team in der 26. Minute nach vorn. Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als Lucas Höler vor 81.365 Zuschauern zum 1:1 für Freiburg erfolgreich war. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Karim Adeyemi trug sich in der 48. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 51. Minute erhöhte Sebastien Haller auf 3:1 für den BVB. Mit einem Doppelwechsel holte Christian Streich Vincenzo Grifo und Daniel-Kofi Kyereh vom Feld und brachte Roland Sallai und Maximilian Eggestein ins Spiel (59.). Mit Haller und Adeyemi nahm Edin Terzic in der 61. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Youssoufa Moukoko und Jamie Bynoe-Gittens. Christian Streich wollte den Sport-Club Freiburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Woo-Yeong Jeong und Michael Gregoritsch eingewechselt für Ritsu Doan und Höler neue Impulse setzen (67.). Julian Brandt brachte Dortmund in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (69.). Giovanni Reyna stellte schließlich in der 82. Minute den 5:1-Sieg für den Gastgeber sicher. Letztlich kam Borussia Dortmund gegen den SC zu einem verdienten 5:1-Sieg.