Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München, 3:2 (1:1)

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für den FC Bayern München! Bereits nach acht Minuten schickte der Schiedsrichter Dayot Upamecano zum Duschen. 54.042 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Borussia Mönchengladbach schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Lars Stindl zum 1:0. Thomas Müller musste nach nur 16 Minuten vom Platz, für ihn spielte Joao Pedro Cavaco Cancelo weiter. Für das 1:1 des FCB zeichnete Eric Maxim Choupo-Moting verantwortlich (35.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der Pause stellte Julian Nagelsmann um und schickte in einem Doppelwechsel Leroy Sané und Jamal Musiala für Serge Gnabry und Ryan Gravenberch auf den Rasen. Jonas Hofmann machte in der 55. Minute das 2:1 der Borussia perfekt. Julian Nagelsmann wollte die Bayern zu einem Ruck bewegen und so sollten Matthijs de Ligt und Mathys Tel eingewechselt für Leon Goretzka und Choupo-Moting neue Impulse setzen (62.). Mit Stindl und Alassane Plea nahm Daniel Farke in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marcus Thuram und Florian Neuhaus. Thuram versenkte die Kugel zum 3:1 für Gladbach (84.). In der Nachspielzeit (90.) gelang Tel der Anschlusstreffer für den FC Bayern München. Am Schluss schlug Borussia Mönchengladbach die Gäste mit 3:2.