Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04, 0:0 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Thomas Reis setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Marius Bülter und Michael Frey auf den Platz (66.). Mit Cedric Brunner und Jere Uronen nahm Thomas Reis in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Thomas Ouwejan und Mehmet Aydin. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische Aytekin (Oberasbach) die Begegnung beim Stand von 0:0 schließlich abpfiff.