Bundesliga: Brutaler Überfall auf Schalke-Fans

Brutale Szenen am Sonntagmorgen!

Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Schalke bei Union Berlin ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Gegen kurz nach 6 Uhr am Morgen wollten mehrere Hundert Fans der Schalker in fünf Bussen nach Berlin aufbrechen, ehe sie von circa 150 vermummten Hooligans überrascht wurden. (Bundesliga: Union Berlin vs. FC Schalke, ab 15:30 Uhr im Liveticker)