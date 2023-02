Bundesliga: BVB-Star Haller sorgt für Gänsehaut-Moment

Gänsehaut-Stimmung in Dortmund!

Sébastien Haller hat erstmals nach seiner Erkrankung für den BVB getroffen! Gegen den SC Freiburg stieg der Ivorer in der 51. Minute nach einer Flanke von Raphael Guerreiro am zweiten Pfosten in die Luft und köpfte fast schon unbedrängt zum 3:1 ein. Es ist das erste Pflichtspieltor für Haller im Trikot des BVB - welches er folgerichtig ausgelassen bejubelte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)