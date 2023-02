Bundesliga: Das sagen die Bayern-Stars um Müller zur Neuer-Debatte

Sowohl Thomas Müller als auch Joshua Kimmich bemühten sich nach dem 4:2-Sieg des deutschen Rekordmeisters in Wolfsburg, den Fokus auf die sportlichen Ziele zu lenken. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich finde es immer gut, wenn sich um den FC Bayern etwas rührt“, witzelte Müller bei DAZN zunächst: „Das heißt, dass der Klub und die Spieler immer noch interessant genug sind und dass sie für große Storys herhalten. An sich wollen wir das ja auch.“

Krösche: An Bayern sieht man die Gefahr

Kimmich: Siege bringen dem FC Bayern Ruhe

Und sportlich konnte man zuletzt mehr überzeugen, als zu Beginn des Jahres: „Da haben wir jetzt zwei Spiele am Stück gewonnen.“ Von all dem Trubel um Neuer und auch der vorangegangenen Entlassung von Torwart-Trainer Toni Tapalovic ließen sich die Spieler nicht beeinflussen, meinte Müller: „Es sind ein paar Dinge passiert - da hat jeder seine eigene Ansicht dazu.“

Ähnlich ordnete auch Kimmich die aktuelle Situation ein. „Am Ende müssen wir uns auf das Sportliche konzentrieren. Das haben wir gemacht und gewonnen. Das gibt am Ende des Tages immer am meisten Ruhe im Verein.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Mit den drei Unentschieden zu Beginn des Jahres habe man aber die „Plattform für Unruhe“ geliert. Am Freitag hatte der derzeit verletzte Bayern-Kapitän Neuer in einem brisanten Interview Vorwürfe an den FC Bayern gerichtet. Dabei ging es vor allem um die Entlassung von Tapalovic, seinem engsten Vertrauten.