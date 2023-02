Bundesliga: Eintracht Frankfurt geht beim 1. FC Köln baden - Doppelpack von Skhiri

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga im Rennen um die Plätze für die Champions League einen empfindlichen Rückschlag kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner verlor am Sonntag nach einer schwachen Vorstellung beim 1. FC Köln mit 0:3 (0:0), Top-Scorer Randal Kolo Muani blieb diesmal glücklos. Die Hessen verpassten damit den Sprung zurück auf Platz vier.

„Wir haben es im letzten Drittel nie geschafft, den entscheidenden Ball an den Mann zu bekommen", sagte Frankfurts Sebastian Rode bei DAZN . „Dann laufen wir einem Rückstand hinterher, das ist in Köln extrem schwer."

Doppelpack von Skhiri für Köln

Kurz vor dem 75. Vereinsgeburtstag am Montag verhüllten die Kölner Fans ihre Kurve mit einer riesigen Choreographie. Auf dem Platz ackerten Kapitän Jonas Hector und Co. unnachgiebig in Jubiläumstrikots.