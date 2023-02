Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Hertha BSC, 3:0 (2:0)

Mit 0:3 verlor die Hertha am vergangenen Samstag deutlich gegen die Eintracht. Frankfurt setzte sich standesgemäß gegen Hertha BSC durch. Das Hinspiel hatte ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Ein Doppelpack brachte Eintracht Frankfurt in eine komfortable Position: Randal Kolo Muani war gleich zweimal zur Stelle (21./28.). Mit der Führung für die Elf von Oliver Glasner ging es in die Halbzeitpause. Die Hertha kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Jonjoe Kenny, Dodi Lukebakio und Jean-Paul Boetius standen jetzt Maximilian Mittelstädt, Jessic Ngankam und Tolga Cigerci auf dem Platz. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Oliver Glasner, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Sebastian Rode und Rafael Santos Borré kamen für Daichi Kamada und Jesper Lindström ins Spiel (69.). Aurelio Buta vollendete zum dritten Tagestreffer in der 90. Spielminute. Letztlich fuhr die Eintracht einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.