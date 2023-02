Bundesliga, Eintracht Frankfurt: Poker um Ansgar Knauff - das fordert der BVB!

Knauff ist in Frankfurt Leistungsträger - BVB will 10 Millionen Euro

SPORT1-Reporter und Eintracht-Experte Christopher Michel ordnete in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ ein: „Ansgar Knauff hat in Frankfurt eigentlich alles. Er ist Stammspieler, das Publikum mag ihn, er ist Europa-League-Held und Trainer Oliver Glasner baut total auf ihn. Ob er diesen Status auch in Dortmund hätte? Das bezweifle ich.“