Bundesliga: FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen, 1:0 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Für den Führungstreffer von Augsburg zeichnete Mergim Berisha verantwortlich (55.). In der 62. Minute stellte Leverkusen personell um: Per Doppelwechsel kamen Florian Wirtz und Kerem Demirbay auf den Platz und ersetzten Adam Hlozek und Odilon Kossounou. Xabier Alonso Olano wollte die Gäste zu einem Ruck bewegen und so sollten Jonathan Tah und Callum Hudson-Odoi eingewechselt für Mitchel Bakker und Robert Andrich neue Impulse setzen (77.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen aus.