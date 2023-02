Bundesliga: FC Augsburg – TSG 1899 Hoffenheim, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den FC Augsburg und die TSG ohne Torerfolg in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Fisnik Asllani anstelle von Kasper Dolberg für Hoffenheim auf. In der 63. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Andrej Kramaric und Tom Bischof auf den Platz und ersetzten Ihlas Bebou und Christoph Baumgartner. Gleich drei Wechsel nahm der FCA in der 76. Minute vor. Ermedin Demirovic, Elvis Rexhbecaj und Kelvin Yeboah verließen das Feld für Dion Drena Beljo, Iago Amaral Borduchi und Fredrik Jensen. Tore blieben den 25.872 Zuschauern bis zur 88. Minute, in der Jensen für die Heimmannschaft zum 1:0 erfolgreich war, vorenthalten. Enrico Maaßen nahm mit der Einwechslung von Maximilian Bauer das Tempo raus, Mergim Berisha verließ den Platz (90.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Augsburg und der TSG 1899 Hoffenheim aus.