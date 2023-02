Bundesliga: FC Bayern hat die treuesten Spieler

Damit liegt der Rekordmeister in diesem Ranking weit vorne. Auch aktuelle Stars wie Manuel Neuer, Thomas Müller oder Joshua Kimmich sind deutlich länger als der Durchschnitt beim Verein und echte Identifikationsfiguren. In der Vergangenheit gab es immer wieder Stars, die dem FC Bayern viele Jahre die Treue hielten.

Kurios: RB Leipzig liegt in der Tabelle nur auf Platz 17. In der kurzen Vereinsgeschichte bleiben die Profis nur 28 Monate und acht Tage - also nur zwei Jahre und vier Monate. Allerdings hat der Klub auch einen rasanten Aufstieg von der Regionalliga in die Champions League binnen weniger Jahre erlebt.