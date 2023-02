Bundesliga: FC Bayern München – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Dem VfL Bochum 1848 steht beim FC Bayern München eine schwere Aufgabe bevor. Der FCB strich am Sonntag drei Zähler gegen den VfL Wolfsburg ein (4:2). Der VfL hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man die TSG 1899 Hoffenheim mit 5:2. Bochum kam im Hinspiel gegen die Bayern unter die Räder. Für das 0:7 möchte sich der VfL Bochum 1848 nun revanchieren.

Angesichts der guten Heimstatistik (5-4-0) dürfte der FC Bayern München selbstbewusst antreten. Das Heimteam führt das Feld der Bundesliga mit 40 Punkten an. Der Defensivverbund der Mannschaft von Coach Julian Nagelsmann ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 18 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Elf Erfolge, sieben Unentschieden sowie eine Pleite stehen aktuell für den FCB zu Buche. Zuletzt lief es recht ordentlich für die Bayern – neun Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.

Auf des Gegners Platz hat der VfL noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst drei Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Mit erschreckenden 46 Gegentoren stellt das Team von Trainer Thomas Letsch die schlechteste Abwehr der Liga. Bislang fuhr Bochum sechs Siege, ein Remis sowie zwölf Niederlagen ein. Die passable Form des VfL Bochum 1848 belegen neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.