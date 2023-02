Bundesliga: FC Schalke 04 – VfB Stuttgart, 2:1 (2:0)

Die 62.271 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Dominick Drexler brachte S04 bereits in der zehnten Minute in Front. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Marius Bülter auf Seiten der Elf von Trainer Thomas Reis das 2:0 (40.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. In der Pause stellte Bruno Labbadia um und schickte in einem Doppelwechsel Dan-Axel Zagadou und Tanguy Coulibaly für Hiroki Ito und Gil Bastiao Dias auf den Rasen. Schalke musste den Treffer von Borna Sosa zum 1:2 hinnehmen (63.). Der Tabellenletzte stellte in der 72. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Simon Terodde, Kenan Karaman und Danny Latza für Michael Frey, Bülter und Rodrigo Zalazar auf den Platz. Schließlich holte der FC Schalke 04 gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.