Bundesliga: Gute Nachrichten von Bayern-Trio: Drei Stars melden sich zurück

Eric Maxim Choupo-Moting, Ryan Gravenberch und Dayot Upamecano kehrten am Dienstag auf den Trainingsplatz zurück. Alle drei zuletzt angeschlagenen Profis absolvierten diverse Übungen mit dem Ball.

Die Bayern haben eine ungewöhnlich lange Trainingswoche vor sich. Das nächste Spiel steht erst am Samstag an, unter der Woche muss der deutsche Rekordmeister nicht ran. Vermutlich genug Zeit für Choupo-Moting und Co., ins Teamtraining zurückzukehren.