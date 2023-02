Bundesliga: Hertha BSC – Borussia Mönchengladbach, 4:1 (1:1)

Borussia Mönchengladbach ging durch Nico Elvedi in der 17. Minute in Führung. Jessic Ngankam vollendete in der 30. Minute vor 40.973 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Marton Dardai stellte die Weichen für die Hertha auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit einem Doppelwechsel holte Sandro Schwarz Suat Serdar und Ngankam vom Feld und brachte Jean-Paul Boetius und Dodi Lukebakio ins Spiel (64.). Daniel Farke wollte die Borussia zu einem Ruck bewegen und so sollten Florian Neuhaus und Alassane Plea eingewechselt für Hannes Wolf und Lars Stindl neue Impulse setzen (66.). Mit Dardai und Tolga Cigerci nahm Sandro Schwarz in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Maximilian Mittelstädt und Ivan Sunjic. Kurz darauf traf Derry Scherhant in der Nachspielzeit für Hertha BSC (90.). Wenig später verwandelte Lukebakio einen Elfmeter zum 3:1 zugunsten der Gastgeber (90.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Dingert (Gries) gewann die Hertha gegen Gladbach.