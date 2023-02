Bundesliga heute: Eintracht Frankfurt - Werder Bremen, LIVE im TV, Stream, Ticker

Wer findet zurück in die Erfolgsspur?

Am Samstagabend steht das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen an.

Beide Teams mussten zuletzt eine Niederlage einstecken. Frankfurt verlor am vergangenen Spieltag 0:3 beim 1. FC Köln, die Bremer kassierten eine 0:2-Pleite gegen den BVB.

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Während die Hessen mit einem Sieg an den CL-Plätzen dranbleiben wollen, will sich der Aufsteiger aus der Hansestadt in der oberen Tabellenhälfte halten.