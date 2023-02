Bundesliga: Kuriose Vizemeister-Bilanz von Schalke!

Die Lichter brennen noch auf Schalke!

Das dritte 0:0 in Folge macht den Königsblauen Hoffnung, die Klasse doch noch irgendwie zu halten. „Die Mentalität stimmt“, sagte Trainer Thomas Reis nach der Nullnummer gegen Wolfsburg. „Es war zwar mehr drin. Wir müssen jetzt aber weitermachen und vorne treffen.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

SPORT1 zeigt, welche Aspekte den Schalker Fans Mut machen können.

Die Null steht wieder!

Köln, Gladbach, Wolfsburg – alle drei Teams bissen sich zuletzt am Schalker Abwehr-Riegel die Zähne aus. Ob er sich als Spieler oder Trainer in seiner Karriere an drei Nullnummern in Serie erinnern könne, wurde Reis gefragt: „Nein! Nicht, dass ich wüsste.“ Drei 0:0 in Folge sind geteilter Bundesliga-Rekord, zuletzt gelang das Fortuna Düsseldorf im Jahr 2012. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Null steht – ein Credo, das man auf Schalke schon unter Kult-Trainer Huub Stevens verfolgt hat. Die Mannschaft steht kompakt, auch dank Abwehr-Kante Moritz Jenz (kam im Winter per Leihe von Lorient). Abwehrchef Maya Yoshida, der in der Hinrunde oft wackelte, freut sich: „Es ist nicht einfach, wenn dein Partner immer wechselt, wie in der ersten Hälfte der Saison. Jetzt spielen wir viel besser und ich habe ein gutes Gefühl.“

Auch der Torwart-Wechsel vom unsicheren Alexander Schwolow hin zu Fan-Liebling und Ur-Schalker Ralf Fährmann hat sich bezahlt gemacht.

Übrigens: Drei Spiele ohne Gegentor gab es in der Bundesliga bei Schalke zuletzt vor fünf (!) Jahren. Zwischen Februar und März 2018 spielte Fährmann unter Domenico Tedesco sogar fünf Mal in Serie zu Null. Schalke wurde am Ende Vizemeister. „Es ist gut, dass die Null steht“, sagt Reis. „Wir müssen jetzt aber auch vorne mal treffen.“

Schalke versteckt sich nicht!

Stümperte Schalke in der Hinrunde noch durch die Liga, sieht das nun anders aus. Hoffnungsträger Rodrigo Zalazar und Alexander Král, die lange verletzt waren, können auch mit dem Ball etwas und versuchen, knifflige Situationen spielerisch zu lösen. „Wir haben jetzt wieder Spieler, die den Ball fordern“, weiß auch Yoshida. „Das hat in der ersten Hälfte der Saison gefehlt.“

17 Torschüsse hatte S04 gegen Wolfsburg, einzig: der Ball will einfach nicht rein. Nur 14 Tore nach 20 Spielen machen 0,7 Treffer pro Partie - der achtschlechteste Wert der Ligageschichte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die beiden knappen Abseits-Tore von Král und Michael Frey zeigen aber, dass Schalke nah dran ist an einem Erfolgserlebnis. „Wir trainieren jeden Tag, es ist nicht so, dass wir keine Tore machen können“, sagt der bullige Frey, der die Fans mit seiner impulsiven Art anzünden kann. „Ich kann Tore schießen, habe schon über 130 in meiner Karriere gemacht. Ich weiß, dass ich das langsam auch hier zeigen muss!“

Volle Rückendeckung der Fans!

Keine Pfiffe nach dem Schlusspfiff, stattdessen sangen die 60.000 Fans lautstark das Lied „Der Mythos vom Schalker Markt“. Fans und Spieler bilden eine Einheit. Die Zuschauer sehen, dass die Mannschaft mit ihren limitierten Mitteln kämpft und alles reinwirft. Reis: „Das Publikum zieht voll mit. Der Funke springt über auf uns.“

Schalke ist zwar Letzter, lebt aber noch. „Mein Glaube schwindet nicht. So lange noch alles drin ist, werden wir kämpfen“, kündigt Reis an, der aber auch weiß: Der Rückstand auf den Relegationsrang könnte nach diesem Wochenende ganze sieben Zähler betragen.

Ein Sieg muss dringend mal wieder her, sonst könnten die Lichter auf Schalke in ein paar Wochen wirklich aus sein… (DATEN: Spielplan der Bundesliga)