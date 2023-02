Bundesliga: Noussair Mazraoui macht wichtigen Schritt beim FC Bayern

Der marokkanische Nationalspieler nahm beim deutschen Rekordmeister am Samstag das Lauftraining wieder auf. Dies teilten die Münchner via Twitter mit. Schon am Tag zuvor war der 25-Jährige unter dem Applaus der Teamkollegen an die Säbener Straße zurückgekehrt, um die Reha aufzunehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)