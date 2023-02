Bundesliga: Rasierklingen-Eklat bei BVB-Spiel - Verein reagiert auf fiese Aktion

Wie die Mainzer bestätigten, sind bei dem Bundesliga-Duell am vergangenen Mittwoch (1:2) im Gästeblock Aufkleber von BVB-Fans angebracht worden, unter denen sich Rasierklingen versteckt hatten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Uns wurden die Rasierklingen unter den Desperados-Aufklebern am Spieltag gemeldet“, sagte der FSV in einem Statement, aus dem die WAZ zitiert: „Wir verurteilen den Versuch, andere Fans auf so perfide Weise verletzen zu wollen, aufs Deutlichste und sind mit Borussia Dortmund sowie den Sicherheitsbehörden weiterhin im Austausch. " (DATEN: Spielplan der Bundesliga)