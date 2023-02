Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr)

Am Sonntag trifft der Sport-Club Freiburg auf Bayer 04 Leverkusen. Am Samstag wies der SC den VfL Bochum 1848 mit 2:0 in die Schranken. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Bayer ernüchternd. Gegen den 1. FSV Mainz 05 kassierte man eine 2:3-Niederlage. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Freiburg mit 3:2 gesiegt.