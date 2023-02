Bundesliga: SV Werder Bremen – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag um 15:30 Uhr trifft Werder auf den VfL. Bremen erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:2 als Verlierer im Duell mit Eintracht Frankfurt hervor. Zuletzt musste sich Bochum geschlagen geben, als man gegen den Sport-Club Freiburg die 14. Saisonniederlage kassierte. Das Hinspiel entschied der SV Werder Bremen für sich und feierte einen 2:0-Sieg.

Die Heimbilanz von Werder ist ausbaufähig. Aus elf Heimspielen wurden nur 13 Punkte geholt. Gegenwärtig rangiert das Heimteam auf Platz elf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. In der Verteidigung der Mannschaft von Ole Werner stimmt es ganz und gar nicht: 41 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Acht Siege und drei Remis stehen zehn Pleiten in der Bilanz von Bremen gegenüber.