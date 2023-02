Bundesliga: Urs Fischer Trainer beim FC Bayern? Lothar Matthäus kann es sich vorstellen

„Fischer hat die Fähigkeiten, jeden Verein in der Bundesliga zu trainieren. Vielleicht auch eines Tages den FC Bayern, warum nicht?“, meinte der Rekordnationalspieler im Interview mit der SportBild .

Fischer gilt als gelassener Fußball-Fachmann. Dank seiner Souveränität hat der 57-Jährige sein Nervenkostüm jederzeit im Griff. Unions Bessermacher verfolgt an der Seitenlinie damit einen anderen Ansatz als der aktuelle Bayern-Coach Julian Nagelsmann.

„Urs hat ein bisschen was von Udo Lattek und Ottmar Hitzfeld“

Matthäus geht sogar einen Schritt weiter und vergleicht Fischer mit so mancher Trainergröße aus der glorreichen Bayern-Vergangenheit: „Urs hat ein bisschen was von Udo Lattek und Ottmar Hitzfeld: das Väterliche, die Kommunikation auf Augenhöhe, der große Respekt vor seinen Spielern.“

Zieht Terzic an Klopp, Lattek und Hitzfeld vorbei?

Zieht Terzic an Klopp, Lattek und Hitzfeld vorbei?

Fischer ist nicht zuletzt wegen seiner langen Leine bei den Spielern beliebt. Zum Frühstück dürfen Christopher Trimmel und Co. auch einmal vom Nutella-Glas naschen, zum Mittag ab und an ein Wiener Schnitzel genießen.

Spitzenspiel gegen die Bayern

Am Sonntag sind die Eisernen in der Münchener Allianz Arena zum Spitzenspiel um die Vormachtstellung zu Gast.

„Union ist in dieser Saison alles zuzutrauen. Die Berliner waren auch beim Spiel in Leipzig Außenseiter und am Ende auf einmal der Sieger“, warnte Matthäus seinen Ex-Klub Bayern.