Bundesliga: VfB Stuttgart – SV Werder Bremen, 0:2 (0:0)

Für den VfB Stuttgart gab es in der Partie gegen den SV Werder Bremen, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging Werder als Favorit ins Spiel gegen den VfB – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 2:2-Punkteteilung gegeben.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Mit einem Wechsel – Gil Bastiao Dias kam für Juan José Perea – startete Stuttgart in Durchgang zwei. Jens Stage brachte Bremen in der 59. Minute in Front. In der 70. Minute stellte der VfB Stuttgart personell um: Per Doppelwechsel kamen Borna Sosa und Thomas Kastanaras auf den Platz und ersetzten Nikolas Nartey und Chris Führich. In der 77. Minute erhöhte Marvin Ducksch auf 2:0 für den SV Werder Bremen. Der Sieg war in trockenen Tüchern, und Trainer Ole Werner gewährte Dikeni Salifou ein wenig Einsatzzeit. Dafür ging Stage vom Feld (90.). Am Ende punktete Werder dreifach beim VfB.