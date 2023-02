Bundesliga: VfL Wolfsburg – RB Leipzig, 0:3 (0:1)

Emil Forsberg trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zur Pause war RB Leipzig im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der Pause stellte Niko Kovac um und schickte in einem Doppelwechsel Maxence Lacroix und Omar Marmoush für Paulo Otavio Rosa da Silva und Luca Waldschmidt auf den Rasen. Niko Kovac wollte den VfL Wolfsburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Mattias Svanberg und Lukas Nmecha eingewechselt für Patrick Wimmer und Jonas Wind neue Impulse setzen (59.). Mit Timo Werner und Forsberg nahm Marco Rose in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Yussuf Poulsen und Konrad Laimer. Laimer versenkte die Kugel zum 2:0 für RB (85.). Der Treffer von Dominik Szoboszlai aus der 90. Minute bedeutete vor 24.831 Zuschauern den Sieg für die Gäste. Am Schluss siegte Leipzig gegen den VfL.