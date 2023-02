BVB: Bellingham? "Könnte alle übertreffen"

Jude Bellingham verblüfft Woche für Woche nicht nur ganz Dortmund, sondern auch viele Fußball-Fans in England. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Beim 2:0-Sieg des BVB in Bremen zeigte der 19 Jahre alte Engländer wieder einmal eine starke Leistung. Sein Coach Edin Terzic lobte seinen Mittelfeldchef auf der Pressekonferenz in den höchsten Tönen. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

„Jude war wieder herausragend. Er ist unser Anführer in der Mannschaft. Die einzige Sache, die wir bei Jude nicht kennen, ist sein Limit“, betonte der BVB-Coach.

Cole: „Wir sind gesegnet...“

Auch in seinem Heimatland ist man hin und weg von Bellingham. Ex-Profi Joe Cole (u. a. FC Chelsea und FC Liverpool) verglich ihn beim Daily Star mit Legenden wie Steven Gerrard und Frank Lampard: „Er hat definitiv die Fähigkeit, genau dort oben zu landen. Er könnte am Ende auf den Schultern all dieser großen Spieler stehen - er könnte sie übertreffen.“