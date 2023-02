BVB: Herz-OP bei Marius Wolf! Dortmund-Profi spricht über schwierige Zeit

Der BVB -Profi hat sich einer Herz-Operation unterziehen müssen. Das bestätigte der 27-Jährige bei 19:09 - der schwarzgelbe Talk von den Ruhr Nachrichten. Der Eingriff liegt allerdings bereits einige Wochen zurück. Er wurde im November in einer Frankfurter Spezialklinik durchgeführt.

Wolf: „Wusste nicht, was los ist“

Kritik an RB Leipzig: Überraschende Reaktion von Forsberg

Kritik an RB Leipzig: Überraschende Reaktion von Forsberg

"La Bestia Negra"! So könnte das neue Bayern-Trikot aussehen

"La Bestia Negra"! So könnte das neue Bayern-Trikot aussehen

Der BVB-Profi beschrieb auch den Moment, als das Vorhof-Flimmern auftrat. „Es war eine schlaflose Nacht. Ich lag zuhause im Bett und wusste nicht, was los ist. Die Gedanken beschreibe ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall nicht schön.“

In einer minimalinvasiven Operation wurde Gewebe im Herzen verödet. Auch wenn die Ärzte von einem Routineeingriff gesprochen hätten, sei die Situation für Wolf nicht einfach gewesen. „Das nimmt dir trotzdem nicht die Angst. Es ist ein Eingriff am Herzen.“

Wolf klagt über Schwindel

„Wollte erstmal gesund werden“

„Ich hatte am Anfang keinen Gedanken an den Sport, wollte erstmal gesund werden“, sagte Wolf, der sich den Halt bei seiner Familie holte. Er habe nach der Operation einen Monat lang Blutverdünner nehmen müssen, habe deswegen keinen Mannschaftssport machen dürfen. Mit dem Laufen habe er aber bereits zehn Tage nach der Operation angefangen. Seit Januar nehme er keine Medikamente mehr und dürfe voll durchziehen.

Dennoch hat Wolf die Herzprobleme noch nicht vollends aus seinem Denken verdrängen können. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es völlig weg ist, aber auf dem Platz ist man so fokussiert, da hat man keine Zeit an alles andere zu denken.“ Zu Hause nach dem Spiel denke er schon noch mal darüber nach. „Dann kommt aber auch der Gedanke: Du hast 90 Minuten Fußball gespielt, so schlecht kann es dir nicht gehen.“