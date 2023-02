Bundesliga: BVB will Rache für Blamage gegen Werder

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund schmerzt immer noch die 2:3-Hinspielniederlage gegen Werder Bremen.

Am Samstag (15.30 Uhr) will der BVB ähnliche Fehler nicht wiederholen, als in der Schussphase eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben wurde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Was wir lernen müssen: Es darf nicht drei Rückschläge in so kurzer Zeit geben. Das ärgert uns immer noch. Diese drei fehlenden Punkte würden uns richtig gut tun“, sagte Borussia-Coach Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Freitag. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Der Dortmunder Trainer lobte die Norddeutschen, dass sie auch Nackenschläge wie das 1:7 in Köln gut weggesteckt haben: "Nach Rückschlägen sind sie stark zurückgekommen, das zeigt ihre Klasse."

BVB: Hoffnung bei Wolf - Lob für Can

Terzic hofft, wieder auf Marius Wolf zurückgreifen zu können, der beim 2:1 im DFB-Pokal unter der Woche beim VfL Bochum in der 50. Minute ausgewechselt werden musste. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Er hoffe, dass Wolf schon am Freitag das Mannschaftstraining wieder mitmachen könne und zum Kader zählen werde, so der Dortmunder Coach. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)