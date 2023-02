Eintracht-Star Kolo Muani hat jetzt auch noch sein eigenes Lied

Ohrwurm gefällig? Im Jahr 1993 veröffentlichte die damalige Popband 2 Unlimited den Song „No Limit“. Der Titel passt gut zur Entwicklung von Randal Kolo Muani, der Eintracht Frankfurt mit seinem Doppelpack gegen Hertha BSC schon vor der Pause auf die Siegerstraße gebracht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Kolo - Kolo, Kolo – Kolo, Kolo – Kolo, Kolo Muani“ hallte es bereits nach dem verwandelten Elfmeter durch den Fanblock im ausverkauften Stadion.

Kolo Muani freut sich über den „Kolo-Muani“-Song

Nach Abpfiff baten die Fans Kolo Muani zum Tanz, was dem so bescheiden auftretenden Franzosen etwas unangenehm war. Der 24-Jährige genießt das Rampenlicht nur auf dem Platz, ansonsten hält er sich zurück. Kolo Muani gab nach Schlusspfiff allerdings zu: „Es war natürlich ein tolles Gefühl, als die Fans zum ersten Mal meinen Namen gesungen haben. Ich werde alles dafür tun, dass dieser Gesang noch häufiger ertönt.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Alle schwärmen von der „Bundesliga-Attraktion“. Torhüter Kevin Trapp lobte: „Randal ist ein unheimlich wichtiger Spieler für uns. Er hat viel Qualität. In der Hinrunde hat er noch einige Möglichkeiten ausgelassen. Jetzt hat er durch die Weltmeisterschaft das Selbstvertrauen, das Ding reinzumachen.“

Trainer Oliver Glasner frohlockte ebenfalls: „Alles macht ihn stark! Randal hat Tempo, Leichtigkeit, gute Abschlussqualitäten.“ Den Elfmeter holte Kolo Muani erst raus, anschließend verwertete er ihn eiskalt. „Seine Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins haben nichts mit dem Trainer zu tun. Diese Qualität hat er einfach.“ Glasner hob zudem dessen Arbeit gegen den Ball hervor: „Das ist für mich der größte Schritt nach vorne bei ihm.“

Kolo Muani hat seinen WM-Schock, als er noch in der 119. Minute am argentinischen Schlussmann Emiliano Martínez scheiterte und so die Riesenchance auf den Titelgewinn vergab, endgültig verdaut, in der Rückserie bereits viermal genetzt. Seine gesamten Daten in der Bundesliga: Neun Tore, zehn Assists. Fünfmal erzielte er den ersten oder einzigen Treffer der Hessen, gegen Hertha schnürte er seinen ersten Doppelpack. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kolo Muani alle 76,5 Minuten an einem Tor beteiligt

Kolo Muani ist alle 76,5 Minuten an einem Tor der Eintracht beteiligt. Hinzu kommen zwei Treffer in der Champions League und zwei Scorerpunkte (Tor und Vorlage) im DFB-Pokal. Wenn er über ein Tor jubelt, dann gibt es im Regelfall Punkte für die Eintracht. Nur am ersten Spieltag gegen den FC Bayern München setzte es eine Nullrunde. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Zur Erinnerung: Kolo Muani kam im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes zur Eintracht. Sein Vertrag läuft bis 2027, eine Ausstiegsklausel gibt es keine. Die vielen Gerüchte und Schlagzeilen ignoriert der Shootingstar: „Für mich ist es einfach, diese ganzen Spekulationen nicht mitzubekommen, weil ich mich nur um das Hier und Jetzt kümmere.