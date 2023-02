Bundesliga: Farke warnt vor Hertha - Neuhaus vor Startelf-Comeback?

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke hat vor dem Bundesliga-Gastspiel seiner Mannschaft beim Abstiegskandidaten Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) vor dem Gegner gewarnt: „Sie werden hochmotiviert sein, die ersten Punkte in diesem Jahr einzufahren und ihre Situation zu verbessern“, sagte der 46-Jährige am Freitag. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)