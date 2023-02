FC Bayern: Ansage der Bosse bei Jamal Musiala - Nagelsmann erfüllt Wunsch

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Musiala-Ansage der Bayern-Bosse

Auch ein Wunsch der Verantwortlichen um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, die den Offensiv-Star als wichtigsten Spieler der nächsten Jahre sehen und erwarten, dass Musiala ähnlich wie andere Ausnahmekicker in seinem Alter à la Pedri (FC Barcelona) oder Jude Bellingham (Borussia Dortmund) konstant von Beginn an spielt.

Die Ansage von oben: Dem zahlenmäßig stärksten Bayern-Profi in dieser Saison (14 Tore und 10 Vorlagen in 27 Partien) sollen in seiner Entwicklung auch mal weniger glanzvolle Spiele zugestanden werden. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)